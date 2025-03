Bruno Fernandes brilha no United

Três dias depois de ter anotado um 'hat-trick' frente aos espanhóis da Real Sociedad na qualificação dos 'red devils' para os quartos de final da Liga Europa (5-2 no conjunto das duas mãos), o capitão e médio internacional português marcou a passe do compatriota Diogo Dalot (minuto 90), levando agora sete remates certeiros nos últimos sete desafios.



Antes de concluir o marcador, Bruno Fernandes já tinha alcançado as 15 assistências na temporada, ao servir os tentos do avançado dinamarquês Rasmus Hojlund (28 minutos) - que não marcava há cerca de três meses e está convocado para defrontar Portugal nos quartos de final da Liga das Nações -, e do extremo argentino Alejandro Garnacho (67).



O Manchester United não perde há quatro partidas na prova e isolou-se em 13.º, com 37 pontos, 20 acima da zona de despromoção e 10 abaixo das vagas europeias, enquanto o Leicester, sem Ricardo Pereira na ficha de jogo, por opção, tornou-se o primeiro clube na história da Liga inglesa a perder sete jogos caseiros seguidos sem nenhum golo anotado.



Orientados pelo neerlandês Ruud van Nistelrooy, ex-avançado dos 'red devils', os 'foxes' têm 13 derrotas nos últimos 14 jogos, seis consecutivas, chegando à paragem para as seleções nacionais na 19.ª e penúltima posição, com 17 pontos, a nove da permanência.



Mais cedo, um golo do espanhol Mikel Merino (minuto 20) assegurou a vitória do Arsenal na receção ao Chelsea (1-0), cimentando o segundo lugar dos 'gunners', com 58 pontos, 12 abaixo do líder Liverpool e quatro acima do Nottingham Forest, terceiro classificado e orientado pelo português Nuno Espírito Santo, que no sábado bateu fora o Ipswich (4-2).



O Arsenal voltou a vencer para a Premier League três jogos depois, enquanto o Chelsea, que utilizou Pedro Neto de início, interrompeu uma série de dois triunfos e está no quarto posto, último de entrada direta na Liga dos Campeões da próxima época, com 49 pontos.



No outro dérbi londrino do dia, o Fulham, de Marco Silva, venceu o Tottenham (2-0), com tentos de dois suplentes, o brasileiro Rodrigo Muniz (minuto 78) e Ryan Sessegnon (88).



Os ‘cottagers’ subiram ao oitavo lugar, com os mesmos 45 pontos do Aston Villa, nono, a dois das vagas de acesso às provas europeias, enquanto os ‘spurs’ não ganham há três rondas e desceram ao 14.º posto, em igualdade com Everton e West Ham, todos com 34.



Marco Silva cumpriu a 200.ª partida para o campeonato, no qual soma 40 vitórias em 105 jogos pelo Fulham, após treinar Hull (2016/17), Watford (2017/18) e Everton (2018-2019).



A 29.ª jornada da Premier League só vai ficar concluída em 16 de abril, quando o Crystal Palace visitar o Newcastle, que hoje bateu o Liverpool, de Diogo Jota, na final da Taça da Liga (2-1), em Wembley, e logrou o seu primeiro grande troféu em Inglaterra em 70 anos.