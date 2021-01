Bruno Fernandes é o jogador de dezembro da "Premier League"

”, assinala a "Premier League", em nota publicada no sítio oficial na Internet.Em declarações à "Premier League", o médio português disse querer conquistar mais prémios e troféus e que está “”.Em dezembro, Bruno Fernandes marcou três golos, dois na goleada por 6-2 ao Leeds United e um no empate com o Leicester, e fez quatro assistências para golo, considerando que foi um mês “muito completo”.O Manchester United lidera a Liga inglesa, com mais três pontos do que o campeão Liverpool, enquanto o Manchester City, que é terceiro classificado, a quatro pontos da frente, tem menos um jogo disputado.

“É um longo caminho até que possamos falar em ser campeões”, considerou o médio português, lembrando que no domingo, em jogo do campeonato, os "red devils" vão defrontar uma das melhores equipas, o Liverpool, e que o objetivo é a conquista dos três pontos.