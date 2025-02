Bruno Fernandes e Ugarte `resgatam` empate para Manchester United

Com os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, o Manchester United (15.º classificado) entrou mal no jogo e teve uma primeira parte para esquecer, sem capacidade de ameaça aos ‘toffees’.



O Everton inaugurou o marcador por intermédio do luso-guineense Beto, num lance a aproveitar a incapacidade da formação de Manchester em tirar a bola da área, em repelões sucessivos, e Doucoure fez o 2-0, aos 33.



Na segunda parte, Ruben Amorim mexeu e foi já depois das substituições que a equipa ‘agitou’.



O 2-1 partiu dos pés de Bruno Fernandes, num livre em que o guarda-redes Pickford pareceu mal posicionado, aos 72 minutos, e pouco depois foi o também ex-sportinguista Manuel Ugarte a empatar o jogo.



O antigo 'leão' aproveitou uma sobra de bola, após novo livre de Bruno Fernandes, para 'fuzilar' a baliza do Everton, aos 80, no que foi o primeiro golo do médio uruguaio pela formação de Manchester, à qual chegou esta temporada.



Após este jogo da 26.ª jornada, o Manchester United mantém-se em 15.º, com 30 pontos, mais três do que o West Ham, que hoje visita o Arsenal, enquanto o Everton é 12.º, mas a poder ser alcançado por Tottenham e Crystal Palace, ambos com menos um jogo.