Futebol Internacional
Bruno Fernandes eleito melhor jogador do ano da Premier League
O internacional português Bruno Fernandes foi distinguido esta sexta-feira com o prémio de melhor jogador do ano da Premier League, coroando uma temporada de enorme nível ao serviço do Manchester United.
O médio ofensivo assumiu-se como a principal figura da equipa inglesa ao longo da época, destacando-se pelos golos, assistências e influência constante no jogo dos "red devils".
A consistência exibida pelo capitão do United acabou por convencer os votantes, superando a concorrência de vários nomes de peso do campeonato inglês como Dominik Szoboszlai do Liverpool e Enzo Fernández do Chelsea.
Bruno Fernandes marcou oito golos e deu 20 assistências em 34 jogos em todas as competições pelos "red devils" esta temporada.
O internacional português tem desempenhado um papel fundamental na melhoria do Manchester United sob o comando do técnico interino Michael Carrick.
O Manchester United vai terminar a temporada sem títulos pelo segundo ano consecutivo, mas está a caminho de terminar em terceiro lugar na Premier League e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
Bruno Fernandes é o primeiro jogador do Manchester United a ganhar o prémio desde Wayne Rooney em 2010.
O internacional português tem desempenhado um papel fundamental na melhoria do Manchester United sob o comando do técnico interino Michael Carrick.
O Manchester United vai terminar a temporada sem títulos pelo segundo ano consecutivo, mas está a caminho de terminar em terceiro lugar na Premier League e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
Bruno Fernandes é o primeiro jogador do Manchester United a ganhar o prémio desde Wayne Rooney em 2010.
Goalscorer.— Manchester United (@ManUtd) May 8, 2026
Assist provider.
Award winner.
Presenting @TheOfficialFWA Footballer of the Year for 2025/26: @B_Fernandes8! 🏆❤️ pic.twitter.com/HfDMeepM33