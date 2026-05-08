Bruno Fernandes eleito melhor jogador do ano da Premier League

Bruno Fernandes eleito melhor jogador do ano da Premier League

O internacional português Bruno Fernandes foi distinguido esta sexta-feira com o prémio de melhor jogador do ano da Premier League, coroando uma temporada de enorme nível ao serviço do Manchester United.

Rui Alexandre Mendes - RTP /
Jason Cairnduff - Reuters

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O médio ofensivo assumiu-se como a principal figura da equipa inglesa ao longo da época, destacando-se pelos golos, assistências e influência constante no jogo dos "red devils".

A consistência exibida pelo capitão do United acabou por convencer os votantes, superando a concorrência de vários nomes de peso do campeonato inglês como Dominik Szoboszlai do Liverpool e Enzo Fernández do Chelsea.

Bruno Fernandes marcou oito golos e deu 20 assistências em 34 jogos em todas as competições pelos "red devils" esta temporada.

O internacional português tem desempenhado um papel fundamental na melhoria do Manchester United sob o comando do técnico interino Michael Carrick.

O Manchester United vai terminar a temporada sem títulos pelo segundo ano consecutivo, mas está a caminho de terminar em terceiro lugar na Premier League e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Bruno Fernandes é o primeiro jogador do Manchester United a ganhar o prémio desde Wayne Rooney em 2010.


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