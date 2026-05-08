Bruno Fernandes eleito melhor jogador do ano da Premier League

A consistência exibida pelo capitão do United acabou por convencer os votantes, superando a concorrência de vários nomes de peso do campeonato inglês como Dominik Szoboszlai do Liverpool e Enzo Fernández do Chelsea.





Bruno Fernandes marcou oito golos e deu 20 assistências em 34 jogos em todas as competições pelos "red devils" esta temporada.



O internacional português tem desempenhado um papel fundamental na melhoria do Manchester United sob o comando do técnico interino Michael Carrick.



O Manchester United vai terminar a temporada sem títulos pelo segundo ano consecutivo, mas está a caminho de terminar em terceiro lugar na Premier League e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.



Bruno Fernandes é o primeiro jogador do Manchester United a ganhar o prémio desde Wayne Rooney em 2010.







O médio ofensivo assumiu-se como a principal figura da equipa inglesa ao longo da época, destacando-se pelos golos, assistências e influência constante no jogo dos "red devils".