Bruno Fernandes explica o que mudou no Man. United com Carrick

Em entrevista ao Men in Blazers, o médio detalhou as alterações táticas e psicológicas que impulsionaram a equipa para o terceiro lugar da Premier League.



Bruno Fernandes explicou que, embora a equipa já criasse muitas oportunidades com Amorim, agora finalmente começaram a marcar golos com regularidade, mais eficácia na finalização.



Carrick implementou mudanças em posições de jogadores específicos e testou diferentes formações, o que trouxe novos resultados. O capitão do Manchester United referiu que a equipa está agora mais compacta a defender e aprendeu a "sofrer" em momentos difíceis dos jogos sem sofrer golos evitáveis.



O internacional português elogiou a forma como o ex-jogador do clube deu aos jogadores a compreensão necessária para "fechar os jogos" e garantir os três pontos.



Além das mudanças em campo, Bruno Fernandes atingiu um marco histórico ao bater o recorde de David Beckham de mais assistências (16) numa única temporada da Premier League pelo Manchester United, recebendo até uma mensagem privada da lenda inglesa.

