Futebol Internacional
Bruno Fernandes explica o que mudou no Man. United com Carrick
Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, destacou recentemente que a principal mudança no clube foi a capacidade de "encontrar uma forma de vencer" sob o comando do treinador interino Michael Carrick, que assumiu após a saída de Ruben Amorim no início de 2026.
Em entrevista ao Men in Blazers, o médio detalhou as alterações táticas e psicológicas que impulsionaram a equipa para o terceiro lugar da Premier League.
Bruno Fernandes explicou que, embora a equipa já criasse muitas oportunidades com Amorim, agora finalmente começaram a marcar golos com regularidade, mais eficácia na finalização.
Carrick implementou mudanças em posições de jogadores específicos e testou diferentes formações, o que trouxe novos resultados. O capitão do Manchester United referiu que a equipa está agora mais compacta a defender e aprendeu a "sofrer" em momentos difíceis dos jogos sem sofrer golos evitáveis.
O internacional português elogiou a forma como o ex-jogador do clube deu aos jogadores a compreensão necessária para "fechar os jogos" e garantir os três pontos.
Além das mudanças em campo, Bruno Fernandes atingiu um marco histórico ao bater o recorde de David Beckham de mais assistências (16) numa única temporada da Premier League pelo Manchester United, recebendo até uma mensagem privada da lenda inglesa.
Bruno Fernandes explicou que, embora a equipa já criasse muitas oportunidades com Amorim, agora finalmente começaram a marcar golos com regularidade, mais eficácia na finalização.
Carrick implementou mudanças em posições de jogadores específicos e testou diferentes formações, o que trouxe novos resultados. O capitão do Manchester United referiu que a equipa está agora mais compacta a defender e aprendeu a "sofrer" em momentos difíceis dos jogos sem sofrer golos evitáveis.
O internacional português elogiou a forma como o ex-jogador do clube deu aos jogadores a compreensão necessária para "fechar os jogos" e garantir os três pontos.
Além das mudanças em campo, Bruno Fernandes atingiu um marco histórico ao bater o recorde de David Beckham de mais assistências (16) numa única temporada da Premier League pelo Manchester United, recebendo até uma mensagem privada da lenda inglesa.