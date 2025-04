Bruno Fernandes jogador do mês na liga inglesa

Depois de fevereiro, junho, novembro e dezembro de 2020, o internacional português voltou a ser eleito jogador do mês e juntou-se a figuras como Wayne Rooney, que também representou o Manchester United, e Robin van Persie, ex-avançado neerlandês do Arsenal, no grupo dos "cinco".



O egípcio Salah, do Liverpool, Harry Kane, quando representava o Tottenham, e o argentino Aguero, ex-Manchester City, são os jogadores que mais vezes venceram este prémio, com sete nomeações, seguido de Steven Gerrard, antigo médio do Liverpool, e do português Cristiano Ronaldo, que vestiu a camisola dos "red devils", com seis.



Em março, Bruno Fernandes assinou dois golos e duas assistências pela equipa de Rúben Amorim, que conta ainda com outro internacional português, o lateral Diogo Dalot.



A cumprir a quinta temporada no Manchester United, o capitão dos "red devils" leva oito golos e nove assistências em 2024/25 na Premier League, tendo falhado apenas uma partida (soma 29 jogos).