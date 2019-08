Bruno Fernandes na mira do Real é hipótese apetecível

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Ago, 2019, 12:28 / atualizado em 21 Ago, 2019, 12:28 | Futebol Internacional

A notícia foi revelada na edição de terça-feira do “OK Diário” como primeira escolha dos madrilenos.



Os “merengues” queriam Pogba (Manchester United) ou Van de Beek (Ajax) mas as tentativas goraram-se.



Eriksen (Tottenham) foi outra das alternativas ponderadas pelos responsáveis do Real mas também saiu frustrada.



Perante este quadro como conta o “OK Diário” o treinador Zinedine Zidane terá pedido Bruno Fernandes.



Os ex-futebolistas Edgar Pacheco e Iordanov em declarações ao jornalista da Antena 1, Nuno Matos, falaram da hipótese do ainda “leão” rumar a Madrid.



O carismático e ex-futebolista do Sporting Iordanov não tem dúvidas e afirmou: “Quando o Real te quer não pensas duas vezes”.





Para o ex-futebolista Edgar Pacheco, que passou pelo Real Madrid em 1998/99, o Real é sempre grande e Bruno Fernandes não fica atrás de Van de Beek para além do futebol do português encaixar bem num campeonato como o espanhol.Bruno Fernandes continua com as portas do futebol internacional abertas.