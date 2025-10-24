Futebol Internacional
Bruno Fernandes remete decisão sobre futuro para depois do Mundial2026
O internacional português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, só vai tomar uma decisão sobre o seu futuro profissional depois do Campeonato do Mundo de 2026, revelou hoje o futebolista em entrevista à BBC.
"Como sempre disse, sinto-me bem aqui e quero realizar os meus sonhos aqui", lançou o jogador de 31 anos à emissora britânica BBC.
Bruno Fernandes vai completar 300 jogos pelos 'red devils' no sábado, contra o Brighton, e há dúvidas sobre a sua permanência na equipa treinada por Ruben Amorim devido às ofertas que surgiram da Arábia Saudita no verão passado.
"Não posso falar pelo clube, e li pessoas a dizer que tenho um acordo com um clube para o ano que vem, mas se o clube chegou a esse acordo, não foi comigo. Não falei com ninguém", garantiu o colega de Diogo Dalot na formação inglesa.
E acrescentou: "O meu agente sabe como trabalho. Se ele quiser falar comigo, será depois do Mundial. Até lá, não falo com ninguém".
Bruno Fernandes tem contrato com o Manchester United até 2027, com opção por mais um ano, mas o acordo inclui uma cláusula que lhe permite ir para um clube fora da Premier League por 65 milhões de euros.
No verão passado, foi noticiado que o médio luso recebeu uma oferta financeira significativa do Al-Hilal, mas, após discutir com todas as partes envolvidas, optou por permanecer no Manchester United, clube que quer ajudar a recuperar da pior temporada dos últimos cinquenta anos, após terminar em 15.º lugar na Premier League e não se classificar para a Europa.
Bruno Fernandes vai completar 300 jogos pelos 'red devils' no sábado, contra o Brighton, e há dúvidas sobre a sua permanência na equipa treinada por Ruben Amorim devido às ofertas que surgiram da Arábia Saudita no verão passado.
"Não posso falar pelo clube, e li pessoas a dizer que tenho um acordo com um clube para o ano que vem, mas se o clube chegou a esse acordo, não foi comigo. Não falei com ninguém", garantiu o colega de Diogo Dalot na formação inglesa.
E acrescentou: "O meu agente sabe como trabalho. Se ele quiser falar comigo, será depois do Mundial. Até lá, não falo com ninguém".
Bruno Fernandes tem contrato com o Manchester United até 2027, com opção por mais um ano, mas o acordo inclui uma cláusula que lhe permite ir para um clube fora da Premier League por 65 milhões de euros.
No verão passado, foi noticiado que o médio luso recebeu uma oferta financeira significativa do Al-Hilal, mas, após discutir com todas as partes envolvidas, optou por permanecer no Manchester United, clube que quer ajudar a recuperar da pior temporada dos últimos cinquenta anos, após terminar em 15.º lugar na Premier League e não se classificar para a Europa.