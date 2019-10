Bruno Henrique garante triunfo do líder Flamengo na visita ao lanterna-vermelha

Lusa Comentários 06 Out, 2019, 17:52 | Futebol Internacional

Sem o melhor marcador da prova, Gabriel Barbosa, que estava suspenso, foi o outro avançado ‘rubro-negro’ a decidir o resultado na visita do conjunto carioca a Chapecó, ao marcar o único tento da partida, aos 35 minutos.



Num encontro em que também não contou com os lesionados Filipe Luís e De Arrascaeta, o Flamengo consolidou a liderança do ‘Brasileirão’, com 52 pontos, mais seis do que o Palmeiras, que hoje recebe o Atlético Mineiro.



Na próxima ronda, a equipa do Rio de Janeiro joga, precisamente, diante do conjunto mineiro e poderá tirar partido do embate entre Palmeiras e Santos, segundo e terceiro colocados, respetivamente, para consolidar o comando da prova.