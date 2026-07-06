Bruno Lage vai treinar sauditas do Al-Diriyah





(Com Lusa)

“O Al-Diriyah Sports Club anuncia a contratação do treinador português Bruno Lage para comandar a equipa principal (…). Lage possui uma carreira de treinador impressionante, tendo orientado o Benfica, o Wolverhampton e o Botafogo”, indica o clube saudita.Na mesma nota, o clube, que foi segundo classificado na última época da segunda divisão da Arábia Saudita e que venceu no play-off de acesso, realça que Lage foi campeão português, distinguido como melhor treinador em 2019 e vence na última época a Supertaça.Esta será a terceira experiência de Lage no estrangeiro enquanto treinador principal, numa carreira na qual se notabilizou na formação do Benfica e, especialmente, já nos seniores, com a conquista da I Liga em 2018/19.