Bruno Soriano volta aos treinos do Villarreal após três anos de ausência por lesão

O médio, de 35 anos, já tinha treinado com a equipa antes da paragem das competições devido à pandemia de covid-19, mas de forma condicionada.



Soriano, capitão do Villarreal, que já tentou o regresso à competição várias vezes, mas acabou sempre por ser ‘travado’ por problemas físicos.



No verão de 2017, Bruno Soriano foi operado a uma lesão no joelho, da qual deveria ter recuperado num período de três meses, mas o problema acabou por se arrastar durante dois anos.



O jogador, formado no Villarreal e que nunca saiu da equipa, voltou a ser operado no verão passado, e tem estado a recuperar bem, sendo previsível que esteja apto para integrar a equipa no regresso à competição.