Bruno Viana de volta e Wilson Eduardo de fora nos convocados do Sp. Braga

Bruno Viana, que tinha falhado o confronto com o Benfica devido a castigo, está de regresso aos convocados, numa lista que conta ainda com três estreantes em convocatórias da Liga Europa: o central David Carmo, o avançado Abel Ruiz e ainda o guarda-redes Rogério, que tem sido o habitual titular da equipa B nas últimas semanas, e se junt a Matheus e Tiago Sá numa lista de 20 elementos.



O desafio marcará o regresso de Raúl Silva às competições europeias, depois de uma ausência de 18 meses. O defesa-central está afastado dos jogos da UEFA desde a pré-eliminatória com o Zorya, disputada em agosto de 2018, seguindo-se a ausência na fase de grupos desta temporada devido a problemas físicos.



Em sentido contrário Wilson Eduardo voltou a ficar de fora dos convocados, tendo sido o único elemento do plantel a não ser chamado por opção técnica.



Também ficaram de fora os lesionados Eduardo e Tormena, e ainda Bruno Wilson, que não foi inscrito para esta fase da competição.



Eis a lista dos 20 convocados: Matheus, Sequeira, Abel Ruiz, Diogo Viana, Tiago Sá, Wallace, André Horta, João Novais, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Fransérgio, Raul Silva, Bruno Viana, Ricardo Esgaio, Palhinha, Trincão, Galeno, David Carmo e Rogério.