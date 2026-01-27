Bruxelas aprova aquisição do Atlético de Madrid por parte da norte-americana Apollo

"A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo dos regulamentos de fusão (Merger Regulation), a aquisição por parte da Apollo Capital Management, dos Estados Unidos, do Club Atlético de Madrid S.A.D.", pode ler-se no comunicado da Comissão Europeia.



O executivo comunitário acrescenta ainda na nota ter aprovado a transação após constatar que a mesma "não coloca problemas de competências, uma vez que as empresas não estão ativas nos mesmos mercados".



O acordo alcançado entre a Apollo e Miguel Ángel Gil, conselheiro delegado, Enrique Cerezo, presidente do clube, e Quantum Pacific Group e Ares Management, principais acionistas, foi anunciado em novembro de 2025.



O mapa de acionistas do Atlético antes deste acordo estava dominado pela sociedade Atlético HoldCo (formada pelas ações de Miguel Ángel Gil Marín e Enrique Cerezo), à qual se juntou o fundo norte-americano Ares (mediante a ampliação de capital em 2021, com cerca de 33,96% dessa sociedade), pelo que era a acionista maioritária, com 70,47% dos títulos, enquanto a Quantum Pacific Group, do milionário israelita Idan Ofer, contava com 27,84% das ações do Atlético.



Além deste investimento no Atlético de Madrid, a Apollo Sports Capital (ASC) investiu também no Open de Madrid e no Open de Miami em ténis, entre outros investimentos.