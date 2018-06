Bryan Cristante, ex-Benfica, assina pela Roma

Comentários 08 Jun, 2018, 14:23 | Futebol Internacional

Em comunicado na sua página na internet, os romanos afirmam que pagaram cinco milhões de euros ao Atalanta pelo passe do jogador italiano para a próxima temporada, sendo que o acordo tem uma obrigação de compra de 15 milhões de euros, ficando Cristante no clube até 2023.



Com 23 anos, o médio conta com passagens pelo AC Milan, onde iniciou carreira, e pelo Benfica, no qual foi emprestado nas últimas três épocas (Palermo, Pescara e Atalanta).



Esta época, o ex-jogador do Benfica disputou 47 jogos ao serviço do Atalanta, tendo marcado 12 golos.



O Atalanta exerceu o direito de opção sobre o jogador, tendo pagado ao Benfica cerca de quatro milhões de euros, de acordo com a imprensa portuguesa.



Internacional italiano por cinco vezes, o atleta apenas venceu competições ao serviço dos 'encarnados', nomeadamente dois campeonatos portugueses e duas taças da liga.