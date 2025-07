Bryan Mbeumo no Manchester United

“O Manchester United tem o prazer de confirmar a chegada de Bryan Mbeumo ao clube. O camaronês assinou contrato até junho de 2030, com opção de renovar por mais um ano”, pode ler-se no comunicado divulgado pelos ‘red devils’ na página oficial na Internet.



Embora não sejam oficiais os valores na contração, os meios de comunicação britânicos indicam que o United pode desembolsar até 82 milhões de euros (ME) – 75 ME fixos mais sete ME caso sejam atingidos determinados objetivos.



O extremo, de 25 anos, chega ao emblema dos seus “sonhos” depois de ter vestido as ‘cores’ do Brentford nos últimos seis anos, tendo assinado 20 golos e oito assistências na temporada passada.



“Assim que soube que havia uma chance de ingressar no Manchester United, tive de aproveitar a oportunidade para assinar com o clube dos meus sonhos. Sei que tenho o espírito e a personalidade para alcançar outro nível aqui, aprendendo com o Ruben Amorim e jogando ao lado de jogadores de classe mundial”, expressou o jogador africano, citado pelo United.



Mbeumo enalteceu “o ambiente que está a ser criado no clube e que os planos para o futuro são empolgantes”, mostrando-se “realmente determinado para lutar pelos maiores troféus”.



No balneário dos ‘red devils’, Mbeumo vai encontrar o compatriota André Onana e os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.