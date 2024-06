Em East Hartford, no Connecticut, nos Estados Unidos, a seleção equatoriana encerrou a preparação para a competição que vai decorrer em solo norte-americano com um triunfo selado com o tento do defesa Piero Hincapié, aos 89.Jeremy Sarmiento deu vantagem ao Equador, aos oito minutos, mas o hondurenho Bryan Róchez empatou, aos 29, na conversão de uma grande penalidade.O Equador integra o Grupo B da competição, juntamente com México, Jamaica e Venezuela, com quem se estreia, no sábado.