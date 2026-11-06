Bukayo Saka afastado por várias semanas devido a lesão na coxa

O extremo, de 25 anos, lesionou-se no quadríceps e teve de abandonar o encontro frente ao Bayern Munique, da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, disputado em 21 de outubro.



"Estamos a falar de várias semanas”, afirmou Arteta, em conferência de imprensa, quando questionado sobre o período de recuperação do internacional inglês.



O treinador explicou que Saka deverá retomar o trabalho no relvado e aumentar gradualmente a carga física depois da próxima pausa para os compromissos das seleções, mas confirmou que o jogador continuará indisponível “durante algum tempo”.



A lesão também deixou Saka de fora da convocatória da seleção inglesa, divulgada hoje pelo selecionador Thomas Tuchel, para os próximos compromissos da Liga das Nações frente à Croácia e à Espanha.