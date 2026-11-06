Bukayo Saka afastado por várias semanas devido a lesão na coxa

Bukayo Saka afastado por várias semanas devido a lesão na coxa

O futebolista inglês Bukayo Saka vai ficar afastado dos relvados durante várias semanas, devido a uma lesão na coxa, confirmou hoje o treinador do Arsenal, Mikel Arteta.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Bukayo Saka recebeu o prémio Sócrates na cerimónia da Bola de Ouro Foto: Matthew Childs - Reuters

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O extremo, de 25 anos, lesionou-se no quadríceps e teve de abandonar o encontro frente ao Bayern Munique, da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, disputado em 21 de outubro.

"Estamos a falar de várias semanas”, afirmou Arteta, em conferência de imprensa, quando questionado sobre o período de recuperação do internacional inglês.

O treinador explicou que Saka deverá retomar o trabalho no relvado e aumentar gradualmente a carga física depois da próxima pausa para os compromissos das seleções, mas confirmou que o jogador continuará indisponível “durante algum tempo”.

A lesão também deixou Saka de fora da convocatória da seleção inglesa, divulgada hoje pelo selecionador Thomas Tuchel, para os próximos compromissos da Liga das Nações frente à Croácia e à Espanha.
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