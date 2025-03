Bukayo Saka regressa aos convocados do Arsenal após três meses de paragem

“Sabemos do impacto que tem na equipa e tudo aquilo que dá para sermos bem-sucedidos. É ótimo tê-lo de volta. Transmite a energia de quem está longe daquilo que mais gosta, que é estar com a equipa, jogar, treinar e competir ao mais alto nível”, revelou o espanhol Mikel Arteta.



O extremo dos `gunners´ contraiu uma rotura no tendão da coxa, em dezembro, no encontro da 17.ª jornada da Premier League frente ao Crystal Palace, tendo sido submetido a uma cirurgia.



Arteta revela ainda que Saka “está pronto a entrar”, colocando mesmo a hipótese da titularidade no dérbi londrino de terça-feira frente ao Fulham, relativo à 30.ª jornada da Liga.



O jogador internacional inglês soma nove golos e 13 assistências nos jogos realizados esta época.



O Arsenal é segundo classificado do campeonato inglês, com 58 pontos, na perseguição ao Liverpool, atual líder da competição, com 70, e está ainda presente na Liga dos Campeões, na qual vai defrontar o Real Madrid nos quartos de final.