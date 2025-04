Buongiorno lesiona-se e desfalca o Nápoles

”, pormenorizou o clube, em comunicado, sem estimar o tempo de paragem.O defesa central, de 25 anos, lesionou-se no domingo, ao ser rendido aos 64 minutos da receção vitoriosa ao Torino (2-0), na 34.ª jornada da Serie A, que isolaria o Nápoles na liderança da prova, horas depois da derrota caseira do Inter Milão perante a Roma (0-1).Segundo a imprensa italiana,O internacional transalpino soma um golo em 23 jogos pelo Nápoles, ao qual chegou em 2024/25, após sete épocas de ligação à equipa sénior do Torino, seu clube de formação.O conjunto comandado por Antonio Conte fica apenas com o kosovar Amir Rrahmani e o espanhol Rafa Marín como opções de raiz para o eixo da defesa, setor já desfalcado do brasileiro Juan Jesus, que se lesionou há duas semanas e é dúvida até ao fim da época.