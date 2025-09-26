Busquets termina carreira em dezembro

Numa mensagem em espanhol, inglês e catalão na sua página oficial da rede social Instagram, o médio comunicou o final da carreira, em que passou 15 anos no FC Barcelona antes de rumar aos Estados Unidos, cumprindo atualmente a terceira, e agora última época, ao serviço do emblema de Miami.



“Estes são os meus últimos meses no relvado. Retiro-me muito feliz, orgulhoso, pleno e, sobretudo, agradecido. Obrigado a todos. O futebol deu-me muito. Serão sempre parte desta história tão bonita”, referiu Busquets.



Normalmente, a temporada na Liga norte-americana termina em dezembro com a final, ou seja, no máximo no jogador espanhol irá atuar mais dois meses antes de 'pendurar' as chuteiras.



143 vezes internacional espanhol, Busquets acaba a carreira com um dos currículos mais extensos da história do futebol, em que incluiu um Campeonato da Europa (2012) e um Campeonato do Mundo (2010) com a Espanha, mas também três ‘Champions’, nove Ligas espanholas e sete Taças do Rei, todas com o FC Barcelona.

