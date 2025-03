Cabo Verde bate Maurícias e lidera grupo D de apuramento africano para Mundial

O jogo, disputado no Estádio Nacional, na Praia, foi repartido a meio-campo, com uma real ocasião de golo apenas, aos 84 minutos, concretizada por Yannick Semedo, médio do Vizela que se estreou a marcar pela sua seleção, a passe de Ryan Mendes, jogador do Kocaelispor, da Turquia.



"É um momento muito bonito na minha carreira. É algo que não vou esquecer, acima de tudo porque consegui ajudar a equipa com os três pontos. Há mais um jogo importante e vamos trabalhar até lá", afirmou Yannick Semedo, após o jogo.



Cabo Verde lidera agora o grupo, com 10 pontos, mais um do que os Camarões, que na quarta-feira empatou 0-0 com Eswatini. Líbia (sete pontos) e Angola (seis), que se defrontam ainda hoje, também entram nas 'contas' do apuramento.



Os 54 países africanos, conforme o novo regulamento, foram divididos em nove grupos de seis seleções e os vencedores de cada ‘poule’ classificam-se automaticamente para o Mundial de 2026.



Os quatro melhores segundos vão disputar um torneio que decide a equipa que vai representar África numa repescagem intercontinental, que poderá aumentar para 10 o número de países africanos no torneio a realizar no Canadá, nos Estados Unidos e no México.