Cabo Verde e Senegal avançam na CAN

No Grupo F, dois empates deixaram tudo na mesma, destacando-se o facto da Tanzânia ter desperdiçado oportunidade de ouro para o seu primeiro triunfo na história da competição, em três edições, permitindo 1-1 com a Zâmbia, que, em desvantagem, jogou com 10 atletas toda a segunda parte, depois da igualdade 1-1 entre Marrocos e a República Democrática do Congo.



Aos 11 minutos, Simon Msuva roubou uma bola no ataque e colocou a Tanzânia na frente, aos 44, o ‘capitão’ Rodrick Kabwe foi expulso e deixou a Zâmbia reduzida a 10, sendo redimido por Patson Daca, que, aos 88, se antecipou à defesa num canto e tirou a equipa do provisório último lugar.



Quando, aos 11 minutos, o defesa Achraf Hakimi usou o pé para encostar para golo a bola que passou sobre todas as cabeças, adivinhava-se um triunfo tranquilo do favorito Marrocos sobre a República Democrática do Congo, contudo, o quarto classificado no Mundial2022 relaxou e acabou por ser penalizado.



Aos 41 minutos, Cedric Bakambu falhou o penálti que daria a igualdade, que chegaria, ainda assim, aos 76, após um lance na direita concluído com remate de Silas na zona frontal (1-1).



Marrocos comanda com quatro pontos, Congo e Zâmbia, que na derradeira jornada defronta o líder, seguem-se com dois, enquanto a Tanzânia ficou com um.



Na ‘poule’ E, a África do Sul não teve problemas para golear a Namíbia, que na estreia tinha surpreendido a Tunísia (1-0), impondo-se por confortável 4-0, com penálti de Percy Tau, aos 14 minutos, e 'bis' de Themba Zwane, aos 25 e 40, que resolveram a partida ainda antes do intervalo: Thapelo Maseko fechou a contagem em contra-ataque, aos 75.



Mali lidera com quatro pontos, África do Sul e Namíbia, que vai defrontar o primeiro na derradeira ronda, partilham o segundo posto com três, enquanto a Tunísia tem somente um.



Até ao momento, há somente duas equipas com assento garantido nos oitavos de final da CAN, nomeadamente Cabo Verde, que garantiu o primeiro lugar no Grupo B, e o Senegal, campeão em título, que comanda a ‘poule’ C.