Cabo Verde estreia avançado Bebé na seleção

Para os particulares com Guadalupe (23 de março), em Orléans (20h00 horas locais), Liechtenstein (25 de março) e São Marino (28 de março), ambos em Múrcia (17h00), o selecionador Pedro Leitão Brito "Bubista" chamou 35 jogadores.A convocatória conta com 34 jogadores e apenas o guarda-redes Ken Sousa, do Mindelense, atua em Cabo Verde.Estes serão os primeiros jogos dos "Tubarões Azuis", nome pelo que é conhecida a seleção de Cabo Verde, após a CAN2021, realizada entre janeiro e fevereiro nos Camarões, em que foram eliminados nos oitavos de final pelo Senegal, equipa que conquistou a competição.Márcio da Rosa (Montalegre/Por), Sixten Mohlin (Orgryte IS/Sue), Ken Sousa (Mindelense) e Binha (Interclube/Ang).João Paulo (Feirense/Por), Ludovic Soares (Slávia Sofia/Bul), Steven Pereira (Maritzburg United FC/Afs), Diney Borges (FAR Rabat Marrocos/Mar), Stopira (MOL Fehérvár FC/Hun), Kristopher da Graça (Sirius/Sue), Steven Fortes (Oostende/Bel), Roberto Lopes (Shamrock Rovers/Irl), Kelvin Pires (AS Trencin/Svq), Logan Costa (Toulouse/Fra), Steeve Furtado (Beroe/Bul), João Correia (Desportivo de Chaves/Por) e Cláudio Tavares (União Santarém/Por).Kevin Pina (Desportivo de Chaves/Por), Nuno Borges (Casa Pia/Por), Deroy Duarte (Fortuna Sittard/Hol), Keny Rocha (Oostende/Bel), Patric Andrade (Qarabag/Aze), Jamiro Monteiro (San José Earthquakes/EUA) e Leandro Andrade (Qarabag/Aze).Garry Rodrigues (Olympiacos/Gre), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard/Hol), Jovane Cabral (Lazio/Ita), Ryan Mendes (Al Nasr/Eau), Vasco Lopes (Farense/Por), Bebé (Rayo Vallecano/Esp), Zé Luís (Al Taawon/Ara), Gilson Tavares (Estoril/Por), Alessio da Cruz (Vicenza/Ita) e Yuri Tavares (Vitória de Guimarães/Por).