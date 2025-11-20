Cabo Verde felicita Bubista pela eleição de treinador do ano pela CAF

"É com grande orgulho que saudamos esta distinção merecida, que representa um enorme estímulo para os ‘tubarões azuis’ na sua caminhada rumo ao Mundial de futebol", afirmou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na sua página no Facebook.



“Uma verdadeira lição de liderança e humildade de quem sempre colocou o coletivo acima dos egos individuais”, acrescentou.



O presidente da FCF, Mário Semedo, em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV), disse ser "um reconhecimento para todos os treinadores cabo-verdianos".



Já o Presidente da República, José Maria Neves, também manifestou a sua satisfação, escrevendo no Facebook: "Parabéns, Bubista, o melhor de África".



O ministro-adjunto para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, considerou que o reconhecimento “é uma vitória para todo o povo cabo-verdiano”.



Na quarta-feira, a CAF elegeu Pedro Brito ‘Bubista’ como melhor treinador africano de 2025, superando Walid Regragui e Mohamed Ouahbi, treinadores das seleções de Marrocos ‘AA’ e sub-20, após a inédita qualificação de Cabo Verde para o Mundial 2026.



"Isto é incrível. Quero agradecer à minha família, à equipa técnica, aos atletas e ao povo do meu país. Somos um país pequeno, mas com um coração enorme", afirmou Bubista, de 55 anos, sucessor do selecionador costa-marfinense Emerse Faé no prémio.