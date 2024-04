CAF quer a reabilitação do Estádio de São Tomé

“Este país tem muitos talentos ao nível de jogadores de futebol e o meu principal objetivo é que a seleção nacional de São Tomé possa voltar a disputar os seus jogos em São Tomé e garantir que o Estádio possa estar dentro dos requisitos da FIFA e da CAF, fazendo com que a população possa sentir o entusiasmo de ir ao estádio e apoiar a seleção nacional”, disse Patrice Motsepe.



O Estádio Nacional 12 de julho foi interditado pela própria CAF devido ao seu elevado nível de degradação.



No ano passado, o governo são-tomense fez a concessão da infraestrutura para a gestão da Federação Santomense de Futebol (FSF), que ficou responsável pelas obras de reabilitação, mas, até ao momento, as obras não tiveram início.



Patrice Motsepe sublinhou a necessidade da parceria entre o governo e a Federação para a promoção do futebol no arquipélago e encorajou “o setor privado a juntar-se, e a financiar o futebol em São Tomé e Príncipe”.



“Sem dinheiro nós não podemos materializar muitas coisas”, sublinhou o presidente da CAF, que considerou que muitos países em África, assim como São Tomé e Príncipe, “não têm recursos financeiros suficientes para levar o país ao patamar necessário” em termos de futebol.



Questionado se a CAF disponibilizaria algum apoio direto para a reconstrução do Estádio Nacional 12 de Julho, Patrice Motsepe defendeu que é preciso “usar os recursos limitados” disponibilizados pela organização e pela FIFA “para construir infraestruturas”, sendo que “o Estádio constitui a infraestrutura número um”.



O presidente da CAF esteve em São Tomé numa passagem de 24 horas e manteve encontros separados com o Presidente da República, Carlos Vila Nova, a ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Medeiros, e os dirigentes da Federação Santomense de Futebol.



Segundo disse, a sua visita tinha o objetivo de “apoiar o grande trabalho” que tem sido feito pelo presidente da FSF, Domingos Monteiro, “para o desenvolvimento do futebol neste país maravilhoso”.



“Estou bastante orgulhoso do trabalho que o presidente da Federação tem vindo a fazer”, disse o presidente da CAF.