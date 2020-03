Cagliari despede o treinador Rolando Maran após 11 jogos sem vencer

Esta época, o Cagliari até excedeu as expectativas no campeonato italiano, com uma série de 13 jogos sem perder, oito vitórias e cinco empates, entre a terceira e 15.ª jornadas, mas agora não vence desde 8 de dezembro.A partir da 15.ª ronda a equipa, que é 11.ª classificada, acumulou quatro empates e sete derrotas, a última das quais no domingo com a Roma, por 4-3.

Esta terça-feira o clube anunciou a saída de Rolando Maran, treinador que estava à frente da equipa desde a última época, mas sem indicar ainda qual o substituto, numa "chicotada" que é a 13.ª na Série A esta temporada.