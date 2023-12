Cagliari vence Sassuolo em tempo de compensação

O Sassuolo adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, pelo central croata Martin Erlic, vantagem que manteve até ao final do tempo regulamentar, apesar de ter ficado reduzido a 10 unidades por expulsão do central brasileiro Ruan Tressoldi, aos 63 minutos, por acumulação de cartões amarelos.O Cagliari operou a reviravolta nos descontos, ao empatar aos 90+4 minutos, por Gianluca Lapadula, que foi assistido pelo avançado angolano Zito Luvumbo, e ao marcar o golo da vitória aos 90+9, pelo avançado Leonardo Pavoletti.Com este resultado, a equipa da Sardenha ascendeu ao 16.º lugar da Serie A, com 13 pontos, saindo da zona de despromoção, enquanto o Sassuolo segue em 15.º, com 15.A Serie A é liderada pelo Inter Milão, adversário do Benfica no Grupo D da Liga dos Campeões, com 38 pontos, seguido da Juventus, com 36, do AC Milan, com 29, e da Roma, de José Mourinho, com 25.