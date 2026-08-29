Calendário do Sporting de Braga na fase de liga da Liga Conferência

Calendário do Sporting de Braga na fase de liga da Liga Conferência

Calendário do Sporting de Braga na fase de liga da edição 2026/27 da Liga Conferência em futebol.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Filip Singer - EPA

VER MAIS
1.ª jornada:

- Quinta-feira, 15 out:

Copenhaga, Din - Sporting de Braga, 20h00

2.ª jornada:

- Quinta-feira, 22 out:

Sporting de Braga, Por - Gent, Bel, 20h00

3.ª jornada:

- Quinta-feira, 5 nov:

Aarhus, Din - Sporting de Braga, Por, 17h45

4.ª jornada:

- Quinta-feira, 26 nov:

Sporting de Braga, Por - KuPS, Fin, 20h00
5.ª jornada:

- Quinta-feira, 10 dez:

Brann, Nor - Sporting de Braga, Por, 17h45

6.ª jornada:

- Quinta-feira, 17 dez:

Sporting de Braga, Por - Egnatia, Alb, 20h00

PUB
PUB