Futebol Internacional
Calendário do Sporting de Braga na fase de liga da Liga Conferência
Calendário do Sporting de Braga na fase de liga da edição 2026/27 da Liga Conferência em futebol.
1.ª jornada:
- Quinta-feira, 15 out:
Copenhaga, Din - Sporting de Braga, 20h00
2.ª jornada:
- Quinta-feira, 22 out:
Sporting de Braga, Por - Gent, Bel, 20h00
3.ª jornada:
- Quinta-feira, 5 nov:
Aarhus, Din - Sporting de Braga, Por, 17h45
4.ª jornada:
- Quinta-feira, 26 nov:
Sporting de Braga, Por - KuPS, Fin, 20h00
5.ª jornada:
- Quinta-feira, 10 dez:
Brann, Nor - Sporting de Braga, Por, 17h45
6.ª jornada:
- Quinta-feira, 17 dez:
Sporting de Braga, Por - Egnatia, Alb, 20h00
- Quinta-feira, 15 out:
Copenhaga, Din - Sporting de Braga, 20h00
2.ª jornada:
- Quinta-feira, 22 out:
Sporting de Braga, Por - Gent, Bel, 20h00
3.ª jornada:
- Quinta-feira, 5 nov:
Aarhus, Din - Sporting de Braga, Por, 17h45
4.ª jornada:
- Quinta-feira, 26 nov:
Sporting de Braga, Por - KuPS, Fin, 20h00
5.ª jornada:
- Quinta-feira, 10 dez:
Brann, Nor - Sporting de Braga, Por, 17h45
6.ª jornada:
- Quinta-feira, 17 dez:
Sporting de Braga, Por - Egnatia, Alb, 20h00