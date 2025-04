Camara é o novo treinador do Montpellier

Aos 46 anos, esta será a primeira experiência como treinador principal para Camara, que como jogador atuou como defesa e esteve na equipa técnica dos parisienses entre 2015 e 2021.



No Montpellier, no qual rende Jean-Louis Gasset, o desafio é grande, já que a equipa segue em último lugar no campeonato principal e parece destinada a descer à Ligue 2



Após terminar a carreira como jogador, em 2015, foi colega de Gasset na equipa técnica de Laurent Blanc, no Paris Saint-Germain. Esteve também nas equipas de Unai Emery e Thomas Tuchel, até ser, em 2021, nomeado coordenador do centro de formação parisiense.



Nascido na região da capital francesa, começou a carreira em 1996 no Saint-Etienne, clube formador, jogando ainda com as camisolas de Inter Milão, Bastia, Empoli, Marselha, Lens, Leeds e Paris Saint-Germain.



Em Montpellier, será já o terceiro treinador da época, após Michel Der Zakarian e Gasset.



A estreia será no domingo, no terreno do Angers, para a 29.ª jornada da Liga francesa.



O Montpellier soma 15 pontos, menos 11 do que o Reims, 16.º classificado, em lugar de play-off, e a 12 de Le Havre e Angers, primeiras equipas a salvo da despromoção.