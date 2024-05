Camara suspenso por esconder logo contra homofobia

Camara, que foi ouvido pela Comissão de Disciplina da Liga francesa por videoconferência, recusou todas as propostas para ações de sensibilização na luta contra a homofobia, que poderiam ter reduzido o castigo.Thiago Scuro, diretor geral do Mónaco, reconheceu que já esperava esta decisão, de que não vai recorrer. Scuro reforçou que o clube não está de acordo com o que Camara fez, apresentando desculpas à liga, ao mesmo tempo que admite a possibilidade de sanções internas.