Futebol Internacional
Camaronês Carlos Baleba é reforço do Manchester United
O futebolista camaronês Carlos Baleba, que atuava no Brighton, é reforço do Manchester United, tendo assinado contrato com os ‘red devils’ até junho de 2031, anunciou hoje o emblema em que atuam Bruno Fernandes e Diogo Dalot.
Baleba, médio de 22 anos, passou as últimas três temporadas no Brighton, depois de ter dado nas vistas em França, no Lille, clube em que se estreou na equipa principal com apenas 18 anos, na altura sob o comando do técnico português Paulo Fonseca.
O internacional camaronês (16 jogos) vai ficar em Old Trafford até 2031, com mais um ano de opção.
De acordo com a imprensa britânica, a transferência de Carlos Baleba vai custar ao Manchester United um total de 70 milhões de libras (cerca de 81 milhões de euros).
A equipa do treinador Michael Carrick, que conta no plantel com os internacionais portugueses Bruno Fernandes (capitão) e Diogo Dalot, estreou-se na Premier League com um desaire por 2-0 na casa do recém-promovido Hull City.
O internacional camaronês (16 jogos) vai ficar em Old Trafford até 2031, com mais um ano de opção.
De acordo com a imprensa britânica, a transferência de Carlos Baleba vai custar ao Manchester United um total de 70 milhões de libras (cerca de 81 milhões de euros).
A equipa do treinador Michael Carrick, que conta no plantel com os internacionais portugueses Bruno Fernandes (capitão) e Diogo Dalot, estreou-se na Premier League com um desaire por 2-0 na casa do recém-promovido Hull City.