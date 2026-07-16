Camisola de Pelé na final do Mundial1958 vendida por 4,9 milhões de dólares

A peça foi utilizada por Pelé na primeira conquista mundial do Brasil, frente à Suécia.



Com apenas 17 anos, Edson Arantes do Nascimento marcou dois dos cinco golos na vitória por 5-2 diante da seleção anfitriã, depois de o Brasil ter eliminado a França nas meias-finais pelo mesmo resultado.



A camisola foi oferecida pelo jogador ao colega e amigo Dida, permanecendo na família deste durante décadas, tendo, depois, chegado a estar exposta num museu e leiloada, uma primeira vez em 2004, por um valor não divulgado.



No leilão de hoje, foi vendida após 10 licitações de cinco interessados, acabando nas mãos de um comprador não identificado.



Segundo a Sotheby’s, a camisola tornou-se a segunda mais cara do mundo.



O recorde mantém-se com a camisola usada pelo avançado argentino Diego Armando Maradona em 22 de junho de 1986, nos famosos quartos de final do Mundial frente à Inglaterra, vendida por 9,3 milhões de dólares (8,1 milhões de euros, ao câmbio atual).



Nesse encontro, a Argentina venceu por 2-1 graças a dois golos icónicos de Maradona, incluindo o célebre golo marcado com a mão, validado pelo árbitro.



