Campeã Coreia do Norte e Espanha decidem título mundial feminino de sub-20

As norte-coreanas, que venceram a seleção portuguesa na fase de grupos, por 2-0, confirmaram o favoritismo frente às colombianas no jogo disputado em Lodz, na Polónia, impondo-se com golos marcados por Ok-I Pak, aos 28 minutos, Rim-Jong Choe, aos 35, e Ryu-Gyong So, aos 47.



A Coreia do Norte, recordista de títulos na competição, a par dos Estados Unidos e da Alemanha, com três troféus conquistados (em 2006, 2016 e 2024), vai tentar isolar-se no topo da galeria dos países campeões mundiais de sub-20 no domingo, quando defrontar a Espanha, também em Lodz.



As espanholas, que se sagraram campeãs em 2022 e eliminaram Portugal nos oitavos de final da atual edição, ao vencerem por 2-0 a equipa das ‘quinas’, ganharam hoje pela mesma margem às italianas naquela cidade polaca, com golos de Elena Belli, na própria baliza, aos 40 minutos, e de Paula Comendador, aos 56.



