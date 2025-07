Campeã do mundo Espanha nas meias ao eliminar anfitriã Suíça

Golos de Del Castillo, aos 66, e Cláudia Pina, aos 71, apuraram a ‘roja’ para as ‘meias’, fase a que não chegava desde 1997, deixando para trás três saídas consecutivas nos quartos de final.



Do lado das anfitriãs, que se estrearam em jogos a eliminar na fase final de um Euro, o encontro em Berna viu a selecionadora, Pia Sundhage, lançar três jogadoras com menos de 18 anos no ‘onze’ inicial, algo inédito no torneio, e apostar num estilo defensivo ante as campeãs mundiais.



Caldentey desperdiçou um penálti, aos nove minutos, e Alexia Putellas, duas vezes galardoada com a Bola de Ouro, outro, aos 88, numa partida que não acabou sem a expulsão de Maritz nas anfitriãs, aos 90+2.



Nas meias-finais, as espanholas vão defrontar França ou Alemanha, que se defrontam no sábado.