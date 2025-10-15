Campeã mundial Argentina goleia Porto Rico na `casa` de Messi

Na casa do Inter Miami, clube do capitão Lionel Messi, o jogo foi de sentido único, com Alexis Mac Allister, aos 14 e 36 minutos, Gonzalo Montiel, aos 23, Steven Echevarria, aos 64, na própria baliza, e o suplente Lautaro Martínez, aos 79 e 84, a apontaram os tentos dos sul-americanos.



Messi, que cumpriu o 195.º jogo pela principal seleção argentina, não conseguiu aumentar o seu pecúlio de golos (114), mas esteve envolvido em cinco – só ‘falhou’ o autogolo - e fez as assistências para dois, passando a contar 61.



Destaque ainda para quatro estreias absolutas na formação ‘albi-celeste’, de José Manuel ‘Flaco’ Lopez, que foi titular, e Aníbal Moreno, ambos do Palmeiras, Lautaro Rivero (River Plate) e o guarda-redes Facundo Cambeses (Racing Club).



O central Otamendi, capitão do Benfica, foi titular, mas saiu ao intervalo.



O próximo jogo da Argentina poderá ser a Finalíssima, entre o campeão sul-americano e o europeu, a Espanha, em março de 2026, num embate ainda não confirmado oficialmente.

