Campeão Barcelona fecha La Liga com vitória

O avançado polaco Robert Lewandowski decidiu o encontro nos primeiros minutos, com um "bis", aos 14 e 17, para acabar a prova com 27 tentos, contra 31. do Bota de Ouro Kylian Mbappé (Real Madrid), e Dani Olmo apontou o último golo do campeonato, na transformação de uma grande penalidade, aos 90+4.



Na classificação, o "onze" do alemão Hansi Flick fechou com 88 pontos, mais quatro do que o Real Madrid, segundo colocado, que no sábado bateu em casa a Real Sociedad por 2-0.



Por seu lado, e apesar do desaire, o Athletic ficou no quarto lugar e segue para a Liga dos Campeões, tal como o Villarreal, quinto, que recebeu e bateu o Sevilha por 4-2.