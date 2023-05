Campeão Espírito Santo termina campeonato a vencer, Al Nassr triunfa sem Ronaldo

No King Abdullah Sports City, em Jeddah, o remate certeiro do marroquino Abderrazak Hamdallah, aos 73 minutos, na conversão de uma grande penalidade, colocou o campeão na frente, antes de o angolano Hélder Costa (ex-Benfica) fechar a contagem já em tempo de compensação, aos 90+7.



A equipa de Nuno Espírito Santo concluiu o campeonato com 72 pontos, contra os 67 do Al Nassr (segundo posicionado), que hoje esteve privado de Cristiano Ronaldo, a primeira vez desde que se estreou pelo clube.



O brasileiro Talisca, antigo jogador do Benfica, aos quatro e 67 minutos, e Maran, aos 72, construíram o resultado favorável para o Al Nassr, no MRSOOL Park, em Riyadh, onde o árbitro foi o luso Artur Soares Dias.



O Al Khallej, de Pedro Emanuel, também triunfou no encontro da 30.ª e última jornada, diante do Abha, com golos de Lucas (46), Morato (74 e 84), os últimos dois já depois de o colega de equipa Al Khabrani ter recebido ordem de expulsão. Al-Salouli (25) foi ao autor do golo dos visitantes.



Os lusos Pedro Amaral e Fábio Martins foram apostas iniciais de Pedro Emanuel, que conseguiu garantir a permanência.