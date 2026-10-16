Campeão Flamengo empata na Argentina e tenta carimbar final da Libertadores em casa

Os anfitriões foram mais dominadores em La Plata, por força também de uma agressividade que Leonardo Jardim criticou no fim do encontro, no qual a equipa brasileira não efetuou um único remate enquadrado com a baliza, algo que terá oportunidade de retificar na segunda mão, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira.



A final da atual edição da Taça Libertadores pode ser disputada pelas mesmas equipas que lutaram pelo troféu no jogo decisivo em 2025, desta vez com a presença de dois treinadores portugueses, uma vez que o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, está em vantagem na outra meia-final, depois de ter vencido por 2-1 no estádio do Fluminense, na primeira mão.



A equipa do Rio de Janeiro, que conquistou no ano passado a mais importante prova sul-americana de clubes sob o comando técnico do brasileiro Filipe Luís, graças ao triunfo por 1-0 na final sobre o Palmeiras - e Abel Ferreira -, procura atingir pela sexta vez o jogo decisivo e erguer pela quinta vez o cetro.



O Flamengo é o clube brasileiro com mais títulos conquistados, ainda que o Palmeiras tenha maior número de finais disputadas (sete, três das quais com Abel Ferreira como treinador), nas quais se sagrou três vezes campeão sul-americano, duas delas pela mão do técnico português, em 2020 e 2021.



A rivalidade entre os técnicos lusos é extensível ao campeonato brasileiro, que deverá ser conquistado por um dos dois clubes, uma vez que o Flamengo lidera a competição, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado, a oito jornadas do fim do Brasileirão.



