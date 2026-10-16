Campeão Flamengo empata na Argentina e tenta carimbar final da Libertadores em casa

Campeão Flamengo empata na Argentina e tenta carimbar final da Libertadores em casa

O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, empatou 0-0 na vista aos argentinos do Estudiantes, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores de futebol de 2026, na qual defende o título conquistado no ano passado.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
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Os anfitriões foram mais dominadores em La Plata, por força também de uma agressividade que Leonardo Jardim criticou no fim do encontro, no qual a equipa brasileira não efetuou um único remate enquadrado com a baliza, algo que terá oportunidade de retificar na segunda mão, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira.

A final da atual edição da Taça Libertadores pode ser disputada pelas mesmas equipas que lutaram pelo troféu no jogo decisivo em 2025, desta vez com a presença de dois treinadores portugueses, uma vez que o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, está em vantagem na outra meia-final, depois de ter vencido por 2-1 no estádio do Fluminense, na primeira mão.

A equipa do Rio de Janeiro, que conquistou no ano passado a mais importante prova sul-americana de clubes sob o comando técnico do brasileiro Filipe Luís, graças ao triunfo por 1-0 na final sobre o Palmeiras - e Abel Ferreira -, procura atingir pela sexta vez o jogo decisivo e erguer pela quinta vez o cetro.

O Flamengo é o clube brasileiro com mais títulos conquistados, ainda que o Palmeiras tenha maior número de finais disputadas (sete, três das quais com Abel Ferreira como treinador), nas quais se sagrou três vezes campeão sul-americano, duas delas pela mão do técnico português, em 2020 e 2021.

A rivalidade entre os técnicos lusos é extensível ao campeonato brasileiro, que deverá ser conquistado por um dos dois clubes, uma vez que o Flamengo lidera a competição, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado, a oito jornadas do fim do Brasileirão.

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