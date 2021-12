Campeão Inter impõe goleada ao Cagliari e lídera Serie A

Um "bis" do argentino Lautaro Martínez (29 e 68 minutos), que perto do intervalo ainda desperdiçou um penálti, e tentos do chileno Alexis Sanchez (51) e do turco Hakan Calhanoglu (68) deram o quinto triunfo consecutivo aos ‘nerazzurri’.



A equipa comandada por Simone Inzaghi fica, agora, isolada na liderança, com 40 pontos, contra os 39 do segundo classificado AC Milan, que empatou nesta ronda em Udine (1-1), 37 da Atalanta (terceira) e 36 do Nápoles (quarto).



Já o conjunto da Sardenha é 19.º e penúltimo colocado, com 10, mesmos de Génova (18.º).



A viver um momento menos bom na época, e depois de já ter estado do comando da Serie A, está o Nápoles, que perdeu em casa frente ao Empoli (1-0).



A Lazio partia para o duelo com o Sassuolo com a hipótese de encostar-se à Juventus na sexta posição, mas acabou por sair derrotada, após ter estado em vantagem, face ao tento de Mattia Zaccagni, logo aos seis minutos.



A Atalanta superou, também com reviravolta, o Verona (2-1), que contou com o internacional português Miguel Veloso em campo na segunda parte.