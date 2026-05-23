Campeão Inter termina época sem motivação e deixa empate em Bolonha

Diouf, com uma assistência e o golo que resgatou o empate, a três minutos do fim, ajudou a resgatar a igualdade, numa partida sem grande motivação para o Inter, que assim encerrou a época com campeonato ganho e conquista da Taça de Itália.



Os 'nerazzurri' começaram a ganhar, aos 22 minutos, com um livre direto marcado por Dimarco, permitindo depois a reação da equipa da casa.



O 1-1 foi quase imediato, duas jogadas depois, com Bernardeschi a aproveitar uma bola solta na área, e o 2-1 foi apontado por Pobega, pouco antes do intervalo, com um remate que ainda ressaltou em Lautaro Martínez.



Uma jogada infeliz de Zielinski, a aliviar mal um lance de perigo do Bolonha, colocou o resultado em 3-1 para o anfitriões, aos 48 minutos.



Diouf construiu a jogada do segundo golo do Inter, aos 64 minutos, oferecendo-o a Pío Esposito, e ele mesmo empatou o jogo, aos 87.



O Inter vence o campeonato, com 87 pontos, mais 14 do que o Nápoles, que ainda tem um jogo por disputarm, no domingo, na receção à Udinese.



Quanto ao Bolonha, fica no oitavo lugar, com 56 pontos, sendo a primeira equipa das que não se apuraram para as competições europeias.



