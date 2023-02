Campeão mundial Lionel Scaloni renova como selecionador argentino até 2026

"Temos Scaloni até 2026", anunciou a AFA, na sua conta no Instagram, para, no site oficial, acrescentar que "hoje, em Paris, Cláudio Tapia [presidente da AFA] e Lionel Scaloni juntaram-se para fechar a extensão do contrato do treinador com a seleção principal argentina até 2026".

Na mesma nota, acompanhada de uma foto de Tapia e Scaloni, a instituição que lidera o futebol argentino anunciou a realização "de dois particulares no final de março, com Panamá e Curaçau, em local e horário a confirmar nos próximos dias", devendo realizar-se nos dias 22 e 28, e em solo argentino.

Scaloni continua como selecionador depois de conduzir a Argentina à conquista da Copa América, em 2021, e da Finalíssima e do Campeonato do Mundo, em 2022.

A Argentina arrebatou a Copa América em 10 de julho de 2021, em pleno Maracanã, com um triunfo por 1-0 sobre o anfitrião Brasil, para acabar com uma `seca` de títulos que durava desde o triunfo na edição de 1993 da prova sul-americana.

Depois, no fecho da temporada transata, em 01 de junho de 2022, Scaloni conduziu a `albiceleste` ao triunfo na Finalíssima, entre o vencedor da Copa América e do Europeu, com um triunfo por 3-0 sobre a Itália, no Estádio de Wembley, em Londres.

Mais importante do que tudo foi a conquista do Mundial, o terceiro para a Argentina, depois de 1978 e 1986, no Qatar, com um triunfo na final sobre a França por 4-2 no desempate por penáltis, após 2-2 nos 90 minutos e 3-3 nos 120, em 18 de dezembro de 2022, em Lusail, no Qatar.

Scaloni, de 44 anos, sucedeu a César Luis Menotti (1978) e Carlos Salvador Bilardo (1986) como campeão mundial pela Argentina, após substituir Jorge Sampaoli, que deixou o cargo depois da eliminação face à França nos `oitavos` do Mundial2018.

Em 56 encontros sob o comando do atual selecionador, a Argentina somou 37 vitórias, 14 empates e apenas cinco derrotas, com 110 golos marcados e 32 sofridos.

Além dos títulos, destaque ainda para os 36 jogos consecutivos sem perder, a um do recorde mundial da Itália, que a formação sul-americana não conseguiu igualar ao perder por 2-1 com a Arábia Saudita na estreia no Mundial de 2022.

Mesmo perdendo o jogo inaugural, a Argentina acabou campeão mundial e, por isso, Lionel Scaloni é hoje o grande favorito a vencer o prémio `The Best` da FIFA para melhor treinador de 2022, numa cerimónia marcada para Paris.