Campeão Nápoles derrotado pela Lazio, Atalanta volta a vencer

Num duelo que opôs os campeões em título, os napolitanos, aos ‘vice’ da temporada transata, a formação ‘laziale’, foi o emblema de Roma a somar a primeira vitória de 2023/24.



Após duas derrotas, a equipa da capital adiantou-se num golo de calcanhar do espanhol Luis Alberto, aos 30 minutos, que o polaco Zielinski anulou dois minutos depois.



No segundo tempo, o reforço Daichi Kamada recolocou a Lazio na frente, aos 52 minutos, e a reação napolitana, com o português Mário Rui em campo a partir dos 66 minutos, não deu resultado.



A equipa de Maurizio Sarri soma agora três pontos, contra seis do Nápoles, numa Serie A para já liderada pelo AC Milan, com três vitórias em outros tantos jogos.



Já a Atalanta, adversária do Sporting na Liga Europa, chegou aos seis pontos sem grandes dificuldades, com um ‘bis’ de Scamacca (42 e 62 minutos) a seguir-se a um tento inaugural de Ederson (34).



O Monza, que apostou em Dany Mota no ‘onze’ titular, saindo aos 60 minutos, e não utilizou Pedro Pereira, soma três pontos e voltou às derrotas.



Antes, o Bolonha somou a primeira vitória desta campanha, ao triunfar na receção ao Cagliari (2-1), que somou apenas um ponto em três jogos, enquanto Udinese e Frosinone empataram sem golos.



João Ferreira foi titular na equipa de Udine, com outros dois portugueses lançados na equipa aos 79 minutos, no caso Domingos Quina e Vivaldo Semedo.



No domingo, o Inter Milão, finalista vencido da última final da Liga dos Campeões, recebe a Fiorentina, pelas 17:30 de Lisboa, enquanto a Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, visita o Lecce, às 19:45.