Campeão Nápoles empata em Parma e perde `gás` na luta pela revalidação do título

O médio brasileiro Gabriel Strefezza adiantou a formação da casa logo no primeiro minuto do encontro da 32.ª jornada da Serie A, com o escocês Scott McTominay a igualar, já no segundo tempo, aos 60 minutos.



Com o empate, os napolitanos seguem no segundo posto com 66 pontos, menos seis do que o Inter Milão, que joga hoje fora com o Como, enquanto o Parma é 14.º com 36.



Já o Génova, 13.º com 36, bateu em casa o Sassuolo (11.º com 32) por 2-1, com o avançado luso Vitinha a titular (saiu aos 75 minutos).



O ucraniano Ruslan Malinovskyi marcou o primeiro dos genoveses, aos 18, e, na segunda metade da partida, e depois de uma expulsão para cada parte, o canadiano Ismael Kone igualou para os forasteiros (57), com o atacante ganês Caleb Ekuban a resolver a contenda aos 84 minutos.



