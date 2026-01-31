Campeão Nápoles regressa aos triunfos em Itália

Na 23.ª jornada, dias após a surpreendente eliminação na Liga dos Campeões, o Nápoles pôs fim a um registo de duas derrotas seguidas e três jogos em vencer em todas as provas, com golos de Antonio Vergara, o primeiro do médio de 23 anos na Serie A, aos 11 minutos, e do espanhol Miguel Gutiérrez, aos 49. O israelita Solomon ainda reduziu aos 57.



O Nápoles isolou-se, provisoriamente, no terceiro lugar, somando agora 46 pontos, mais três que a Roma, que visita segunda-feira o campo da Udinese.



Os atuais campeões italianos colocaram-se ainda à condição a um ponto do AC Milan, segundo posicionado, e a seis do Inter, que lidera.



Nesta ronda, o Inter defronta domingo fora a Cremonese e o AC Milan fecha a jornada na terça-feira no terreno do Bolonha.



No primeiro jogo do dia, o Sassuolo, 10.º classificado, foi vencer ao campo do Pisa, último, por 3-1.

