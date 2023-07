Campeão Palmeiras soma quinto empate no Brasileirão

Tudo indicava que o Palmeiras ia regressar aos triunfos no Brasileirão, após as derrotas com o Bahia (1-0) e Botafogo (1-0), mas o conjunto de Abel Ferreira desperdiçou uma vantagem de dois golos para segurar os três pontos.



Endrick, aos 22 minutos, redimiu-se do penálti não convertido aos quatro, devido a defesa de Léo Linck, e colocou o Palmeiras em vantagem, que Gabriel Menino aumentou para 2-0, aos 57, em ambos os casos com assistência de Breno Lopes.



O Athletico Paranaense reduziu a diferença por Vitor Bueno, na conversão de uma grande penalidade a punir mão na bola de Gustavo Garcia, que na sequência do lance seria expulso, e empatou a 2-2 por Vitor Roque, aos 72.



O campeão Palmeiras segue na quarta posição do campeonato, com 23 pontos, a 10 do líder Botafogo, que no primeiro jogo sem o treinador português Luís Castro no banco, que saiu para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e foi substituído por Cláudio Caçapa, venceu por 2-0 o Vasco da Gama.