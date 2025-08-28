Campeão PSG e Real Madrid ficam com a fava

Num calendário complicado, o clube de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos vai receber o Bayern Munique de Raphael Guerreiro, Atalanta, Tottenham, de Palhinha, vencedor da Liga Europa e a quem venceu, no desempate por penáltis, a Supertaça Europeia, e Newcastle, visitando o FC Barcelona, o Bayer Leverkusen, o Sporting e o Athletic Bilbau.



O bicampeão português é o único rival do PSG que não é das principais ligas europeias, nomeadamente dois adversários espanhóis, dois ingleses, dois alemães e um italiano, num sorteio no qual até os potes dois e três foram pouco simpático para os campeões gauleses.



Entre os maiores do 'Velho Continente', apenas o Real Madrid, que procura o 16.º título, vai ser sujeito a um calendário igualmente mais exigente, recebendo o Manchester City, de Bernardo Silva, Rúben Dias e Matheus Nunes, a Juventus, de Francisco Conceição e João Mário, Marselha e Mónaco, visitando o Liverpool, o Benfica, Olympiacos e o Kairat, do Cazaquistão, a mais de 6.000 quilómetros de distância.



Já o Inter, que perdeu duas das últimas três finais, receberá as duas melhores formações da Premier League da época passada, respetivamente o campeão Liverpool e o Arsenal.



Este sorteio permite que nesta fase haja jogos extremamente interessantes, como o PSG-FC Barcelona, Real Madrid-Manchester City, Inter-Liverpool ou Arsenal-Bayern Munique.



Quanto aos portugueses, o Sporting vai defrontar seis equipas dos cinco principais campeonatos, destacando-se a receção ao campeão Paris Saint-Germain e visita ao Bayern Munique.



Destaque ainda para visitas complicadas ao Nápoles, Juventus e Athletic Bibau, além das receções ao Marselha, Club Brugge e o estreante Kairat Almaty, perfilando-se como o trio de jogos no qual é claramente favorito a somar os três pontos.



Já o Benfica tem os mesmos seis adversários das principais Ligas, destacando-se a receção ao Real Madrid e a visita ao Chelsea, recente vencedor do Mundial de Clubes, bem como da Liga Conferência, a terceira prova da UEFA.



Na Luz, as 'águias' recebem ainda do Bayer Leverkusen, o Nápoles e o Qarabag, enquanto se deslocam à Juventus, Ajax e Newcastle, em missão teoricamente mais exigente do seu rival lisboeta.



A competição deste ano reserva várias estreias, designadamente os noruegueses do Bodo/Glimt, os cazaques do Kairat Almaty, os cipriotas do Pafos e os belgas do Union Saint-Gilloise.



O sorteio informatizado atribuiu a cada formação dois opositores de cada um dos quatro potes, com as equipas ordenadas mediante o seu desempenho nas competições da UEFA nas derradeiras cinco épocas.



A fase de liga da Liga dos Campeões decorrerá entre 16 de setembro e 28 de janeiro de 2026, sendo que a UEFA vai divulgar no sábado o calendário definitivo dos dias dos encontros



Os oito melhores clubes da classificação final avançam para os oitavos-de-final em março, às quais se vão juntar os vencedores de oito playoffs de eliminação, que envolverão os emblemas classificados entre o nono e o 24.º lugar, agendados para fevereiro, enquanto os restantes 12 são eliminados.



A final disputa-se em 30 de maio, às 17:00, horas de Lisboa, em Budapeste, que recebe o jogo decisivo pela primeira vez.