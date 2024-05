Campeão Real Madrid goleou o Alavés

A liderança do pódio da La Liga já estava entregue há 10 dias, tendo o Real Madrid atingido terça-feira os 93 pontos, com novo triunfo na competição.



A duas semanas de disputar nova final da Liga dos Campeões, em 1 de junho, em Londres, frente aos alemães do Borussia Dortmund, os "merengues", que já tinham garantido o 36.º título espanhol, resolveram facilmente.



Começaram cedo, pois, logo aos 10 minutos, o inglês Jude Bellingham colocou a bola no fundo das redes, quando ficou a sensação de que tentou fazer uma assistência para o poste contrário.



Aos 27, o brasileiro Vinicius Júnior, na pequena área, só teve de encostar, após um trabalho de Camavinga, mas o tento mais bonito surgiu já aos 45+1, quando o uruguaio Valverde apareceu isolado no canto direito da área, disparando ao ângulo mais próximo.



Aos 70, Vinícius fugiu na direita e, mesmo com pouco ângulo, rematou forte para o 4-0, 11 minutos antes de o jovem turco Arda Guler fazer o quinto, atirando a contar uma bola solta na área.





Girona atrasa-se





Um golo de Bertrand Traoré, do Burkina Faso, aos 59 minutos, atirando a contar depois de o português Gonçalo Guedes não conseguir atingir a baliza, valeu um castigo que os catalães não mereciam, muito memos após o ucraniano Viktor Tsygankov ter visto o seu remate vistoso bater, com estrondo, na trave.



Com este resultado, o Girona mantém a terceira posição, com 75 pontos, menos um do que o FC Barcelona, que tem menos um encontro e na quinta-feira joga em Almeria.







Em embate entre equipas da segunda metade da tabela classificativa, Osasuna e Maiorca empataram 1-1, com os primeiros a serem agora 13.º, com 41 pontos, e os visitantes 15.º, com 36, mais perto da salvação.