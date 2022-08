Campeão Zamalek, de Jesualdo Ferreira, empata 0-0 na visita ao Al Masry

O desafio não teve golos, mas contou com nova expulsão para o Zamalek, desta vez do defesa Mohamed Tarek, aos 87 minutos: na ronda anterior, os ‘brancos’, que entraram em campo já campeões, também empataram, 1-1 na receção ao Al-Ittihad numa partida em que atuaram em inferioridade numérica desde o minuto 18.



O 14.º título da história do Zemalek, bicampeão, foi igualmente o segundo cetro com Jesualdo Ferreira ao comando, já que o treinador de 76 anos já tinha celebrado em 2014/15.



Curiosamente, foi igualmente o 14.º título da carreira de Jesualdo Ferreira, tricampeão em Portugal com o FC Porto, entre 2006 e 2009, período no qual conquistou ainda duas taças de Portugal e uma Supertaça, tendo ainda vencido uma Liga do Qatar com o Al Sadd, em 2018/19, além de várias taças nacionais.