Campeãs Itália e Argentina disputam finalíssima intercontinental em Londres

Este será o primeiro de três embates acordados pelos organismos que regem o futebol nos respetivos continentes, a realizar sempre depois de se disputar a sua maior competição de seleções, de quatro em quatro anos.



Este é mais um passo na aproximação entre os dois organismos, unidos contra as pretensões da FIFA de organizar o campeonato do Mundo a cada dois anos, em vez dos atuais quatro.



UEFA e CONMEBOL vão abrir, juntos, no início do ano, um escritório em Londres, cidade onde vai decorrer o desafio.



O estádio de Wembley foi mesmo o palco da final do Campeonato da Europa que a Itália venceu, ante a anfitriã Inglaterra, no desempate por penáltis, depois do empate 1-1.



O acordo de cooperação entre as entidades, anunciado pela primeira vez em 2019, foi estendido até 2028.