Campeonato angolano de futebol arranca em 16 de agosto, depois da Supertaça

Lusa Comentários 12 Jun, 2019, 13:59 | Futebol Internacional

Segundo o documento, a época futebolística arranca em 04 de agosto, com a primeira mão da Supertaça, entre o tetracampeão 1.º de Agosto e o Desportivo da Huíla, finalista vencido da Taça de Angola, conquistada pelos ‘agostinos’, que fizeram a ‘dobradinha’, com a segunda mão a disputar-se em 11 de agosto.



O sorteio para a nova temporada realiza-se dentro de uma semana, em 19 de junho, na sede da FAF, para uma prova que conta com 16 equipas.



Na edição deste ano, são novidades no ‘Girabola’ o Ferroviário do Huambo, o Benfica do Lubango e o 1.º de Maio de Benguela, as três equipas que subiram à I divisão.



Pelo contrário, desceram à ‘Segundona’ o Kabuscorp do Palanca (por decisão administrativa, já que ficou no terceiro lugar da 41.ª edição), o Atlético Sport Aviação (ASA) e o Saurimo FC.



O Cuando Cubango FC foi o grande beneficiado com a descida administrativa do Kabuscorp do Palanca, que não cumpriu o prazo de pagamento imposto pela FIFA às dívidas ao antigo internacional brasileiro Rivaldo.



Segundo o comunicado da FAF, a Taça de Angola arranca em 08 de janeiro de 2010, com os 16 avos de final.